4月21日、東京都文京区にある遊園地・東京ドームシティアトラクションズの遊具「フライングバルーン」の点検作業を行っていた女性作業員が遊具に挟まれ死亡する事故が発生した。午前11時50分すぎに、東京ドームシティアトラクションズで「作業員が遊具に挟まれている」と119番通報が。フライングバルーンは中心にある柱に沿って座席が上下するアトラクション。20代女性作業員が脚立に乗って点検作業をしていたところ、座席部分が落