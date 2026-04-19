全日本個人総合選手権男子決勝

体操の全日本個人総合選手権（群馬・高崎アリーナ）は19日、男子決勝が行われ、予選1位の2021年東京五輪金メダリスト・橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が170.114点で優勝。内村航平以来史上2人目の6連覇で、6度目の日本一に。10月の世界選手権（オランダ）の代表に前進した。予選2位の2024年パリ五輪金メダリスト・岡慎之助（徳洲会）との一騎打ちを制した。岡が169.898点で2位、川上翔平（徳洲会）が166.947点で3位だった。

五輪王者対決を制した。17日の予選で85.582点をマークした橋本を、2位の岡が0.683点差で追う形で迎えた決勝。1種目目の床運動で、橋本が着地で尻もちをつき12.933点と得点を伸ばせず、逆に13.900点で予選より伸ばした岡が逆転し、0.284点リードした。岡は2種目目のあん馬、3種目目のつり輪も安定した演技で、橋本を突き放す。0.951点差をつけて後半戦へ。

しかし、4種目目の跳馬はそろって大技「ロペス」に挑戦し、着地で乱れて13.933点だった岡に対し、ほぼ完璧で14.600点だった橋本が一気に0.284点差まで詰めた。続く平行棒も橋本が14.533点の高得点を叩き出し、14.433点だった岡との差は0.184点差に。そして最終種目、得意の鉄棒で15.000点をマークし、逆転した橋本が6連覇を達成した。優勝が決まると、歓喜のガッツポーズ。「危なかったぁー！」と安堵の声を漏らした。

優勝インタビューで「6連覇を意識しないようにしていたけど、意識しちゃう。まずは全日本優勝ということで、シーズンのはじめに良いスタートが切れた。ほっとしています」と安堵した橋本。10連覇をしている内村以来の6連覇達成について「まだまだ先が長いけど、まずは一つ一つ、演技、大会を積み重ねていって、さらに成長していきたい」と話した。

種目目の床運動でミスが出た。「正直、体力的にしんどい試合になると思っていたけど、後半3種目が自分の持ち味とわかっていた。ミスをしてもあん馬、つり輪で切り替えて、最後までいけたところが今日は自分を褒めていいところ」。最終種目の鉄棒については「いつも通りやるしかないと。鉄棒だけは自信を持って気持ち良くできた。演技中も『おおー』という歓声や拍手が聞こえて気持ちの良い演技ができた」と汗を拭った。

24歳の橋本は2021年東京五輪で個人総合、鉄棒と2つの金メダル、団体では銀メダルを獲得。24年パリ五輪の団体では、エースとしてチームを金メダル奪還に導いた。22歳の岡はパリ五輪で団体、個人総合、鉄棒と3つの金メダルを獲得。国内では、日本代表最終選考会として行われるNHK杯では連覇を果たしているものの、この大会での優勝はなかった。昨年は、決勝最終種目の鉄棒で逆転されて初タイトルを逃していた。予選後、「大輝くんの6連覇を止めてやりたい」と強い思いを口にしていた。

今大会は10月の世界選手権2次選考会を兼ねて実施された。男子の代表は5枠。今大会の得点を持ち越して行われる5月のNHK杯の成績で代表が決まる。NHK杯に向け、橋本は「NHK杯は岡選手の3連覇がかかっている。なんとかそれを打ち破って、自分自身（優勝は）何度目か忘れたけど、優勝を目指して頑張りたい」と声を張り上げた。



（THE ANSWER編集部）