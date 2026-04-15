◇アジアチャンピオンズリーグ2準決勝第2戦 G大阪3―0（2試合合計3―1）バンコク・ユナイテッド（2026年4月15日 ラジャマンガラ）

G大阪がクラブ10個目のタイトルに王手を掛けた。敵地でバンコク・ユナイテッド（タイ）に3発快勝。2試合合計3―1で、逆転ファイナルを決めた。

「第1戦で見せたものとは違う試合になる。我々が決勝にいく」

前日会見でFWイッサム・ジェバリが宣言していた通りだった。オフ・ザ・ボールや相手DFラインの背後を狙う動きが少なく、0―1で敗れたホーム戦から修正した。前半19分のMF山下諒也の先制点はジェバリの背後への抜け出しが起点。そしてジェバリは前半39分にPKは失敗したものの、そのこぼれ球を拾ってトータルスコアを引っ繰り返す2点目を奪った。さらに後半37分にはジェバリの絶妙なスルーパスからMF食野亮太郎がダメ押し弾を流し込んだ。

苦しい台所事情を全員で乗り切った。第1戦目で退場処分を受けた主将のDF中谷進之介が出場停止。直近のリーグC大阪戦ではDF半田陸も負傷した。DF福岡将太、DF佐々木翔悟を含めてセンターバック要員がいない中、プロ初スタメンとなった大卒新人DF池谷銀姿郎が相手エースのFWムフセン・アルガッサニをほぼシャットアウト。負傷が癒えて今季初出場となったDF中野伸哉もチームに活力を与えた。

決勝は5月16日（対戦相手未定）。いよいよ頂点が見えてきた。