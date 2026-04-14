「ドミノデカ盛り祭」開催で“ほぼ1キロ”のチーズ・からあげ・ポテト登場 昨年終売のピザが期間限定復活
宅配ピザチェーンのドミノ・ピザは、24日から5月10日までの期間限定で、「ドミノデカ盛り祭（まつり）」を開催する。なお、4月24日から26日は、ドミノ・ピザ公式オンラインおよびアプリからに限り注文でき、27日以降は、電話・店頭注文も可能となる。
【写真】チーズがびよ〜ん！「ほぼ1kgウルトラチーズ」を持ち上げた様子
今年のゴールデンウィークは、物価高の影響で節約志向が高まると同時に、例年通り高速道路では長距離におよぶ渋滞が予測されるなど、移動に時間とストレスがかかることが見込まれている。そんな“我慢”と“解放”が入り混じるこのタイミングに、欲望をまるごと解放させるドミノ自慢のデカ盛りシリーズが期間限定で復活。
過去に販売して好評だった「ほぼ1kgウルトラチーズ」「ほぼ1kgポテト」に加え、新登場の「ほぼ1kgからあげ」まで、圧倒的ボリュームのラインナップ。独り占めしてもよし、仲間とシェアしてもよし、手軽にお祭り気分が楽しめる。
2019年の発売以降、爆発的な人気でレギュラー化を果たしながらも、25年に惜しまれつつ終売となった「ほぼ1kgウルトラチーズ」が期間限定で復活。魅力は、直径約40センチのXLサイズ。そして、270ミリリットルのコップ約10杯分にもなる焼成前1キロという圧倒的なチーズ量。
同店こだわりのモッツァレラチーズを、これでもかとぜいたくにトッピングし、焼き上げた瞬間からあふれ出す香りと、とろけるような口どけが食欲を一気に加速させる。「ほぼ1kgウルトラチーズ」のほかにも、「ウルトラチーズM（約500グラム）」、「ウルトラチーズL（約700グラム）」の3サイズを同時発売する。
今回新たに登場するのが、同店自慢のジューシーからあげを、どデカく楽しめる「ほぼ1kgからあげ」。その名の通り、通常の約5倍という圧巻のボリュームで提供する。箱を開けた瞬間に広がる香ばしい香り、そして目に飛び込んでくる圧倒的な量感。外はカリッと、中はジューシー。ひと口かじれば肉汁があふれ出し、次から次へと手が伸びてしまう、やみつきの味わいとなっている。
20年に期間限定で登場し、その圧倒的なボリュームと満足感で話題を呼んだ「ほぼ1kgポテト」も、ゴールデンウィークに期間限定復活。通常の約5倍のポテトフライは、食べても食べても減ったように感じないほどのボリュームとなっている。同店のポテトフライは、皮つきのポテトを大きくカットすることで、厚みがあり、ほくほく、サクッとした食感に仕立てているので、じゃがいも本来の味を楽しめる。シンプルにポテトの味わいを楽しむもよし、別添えで購入できる「ケチャップ」や「BBQソース」で味変しながら楽しむもよし、家にあるはちみつやソースで味わうもよし。
■商品概要（価格は全て税込）
・ほぼ1kgウルトラチーズ
デリバリー6900円／お持ち帰り半額3450円
・ウルトラチーズM（約500グラム）
デリバリー3900円／お持ち帰り半額1950円
・ウルトラチーズL（約700グラム）
デリバリー5100円／お持ち帰り半額2550円
・ほぼ1kgからあげ
デリバリー・お持ち帰り2399円
・ほぼ1kgポテト
デリバリー・お持ち帰り1499円
【写真】チーズがびよ〜ん！「ほぼ1kgウルトラチーズ」を持ち上げた様子
今年のゴールデンウィークは、物価高の影響で節約志向が高まると同時に、例年通り高速道路では長距離におよぶ渋滞が予測されるなど、移動に時間とストレスがかかることが見込まれている。そんな“我慢”と“解放”が入り混じるこのタイミングに、欲望をまるごと解放させるドミノ自慢のデカ盛りシリーズが期間限定で復活。
2019年の発売以降、爆発的な人気でレギュラー化を果たしながらも、25年に惜しまれつつ終売となった「ほぼ1kgウルトラチーズ」が期間限定で復活。魅力は、直径約40センチのXLサイズ。そして、270ミリリットルのコップ約10杯分にもなる焼成前1キロという圧倒的なチーズ量。
同店こだわりのモッツァレラチーズを、これでもかとぜいたくにトッピングし、焼き上げた瞬間からあふれ出す香りと、とろけるような口どけが食欲を一気に加速させる。「ほぼ1kgウルトラチーズ」のほかにも、「ウルトラチーズM（約500グラム）」、「ウルトラチーズL（約700グラム）」の3サイズを同時発売する。
今回新たに登場するのが、同店自慢のジューシーからあげを、どデカく楽しめる「ほぼ1kgからあげ」。その名の通り、通常の約5倍という圧巻のボリュームで提供する。箱を開けた瞬間に広がる香ばしい香り、そして目に飛び込んでくる圧倒的な量感。外はカリッと、中はジューシー。ひと口かじれば肉汁があふれ出し、次から次へと手が伸びてしまう、やみつきの味わいとなっている。
20年に期間限定で登場し、その圧倒的なボリュームと満足感で話題を呼んだ「ほぼ1kgポテト」も、ゴールデンウィークに期間限定復活。通常の約5倍のポテトフライは、食べても食べても減ったように感じないほどのボリュームとなっている。同店のポテトフライは、皮つきのポテトを大きくカットすることで、厚みがあり、ほくほく、サクッとした食感に仕立てているので、じゃがいも本来の味を楽しめる。シンプルにポテトの味わいを楽しむもよし、別添えで購入できる「ケチャップ」や「BBQソース」で味変しながら楽しむもよし、家にあるはちみつやソースで味わうもよし。
■商品概要（価格は全て税込）
・ほぼ1kgウルトラチーズ
デリバリー6900円／お持ち帰り半額3450円
・ウルトラチーズM（約500グラム）
デリバリー3900円／お持ち帰り半額1950円
・ウルトラチーズL（約700グラム）
デリバリー5100円／お持ち帰り半額2550円
・ほぼ1kgからあげ
デリバリー・お持ち帰り2399円
・ほぼ1kgポテト
デリバリー・お持ち帰り1499円