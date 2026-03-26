2026年3月1日(月)より井村屋から、うどんにまぜて食べる調味料”うどんにまぜる豆腐（明太風味）”と”うどんにまぜる豆腐（担々風味）”が新発売♪豆腐が調味料になっていてうどん以外にも、サラダやじゃがいもなどさまざまなアレンジができ、時短・簡単・健康を叶えた商品。全国の量販店やスーパーマーケット、井村屋ウェブショップにて発売しています。 豆腐の新しい食べ方 井村屋では、これまで50年以上に