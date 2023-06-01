大人も子どももみ〜んな大好き「フライドポテト」。おやつに、おかずに、おつまみに、どんなシーンでもこれがあるだけでうれしくなっちゃいますよね♪今回は、いつものポテトにひと手間加えた「クリスピーフライドポテト」のレシピを紹介！ザクザクの食感がgoodですよ。「クリスピーフライドポテト」のレシピ材料（2〜3人分）じゃがいも（メイクイーン）……3個塩……小さじ2揚げ油作り方（1）じゃがいもはよく洗い、皮ごと縦に幅1