『なんでも鑑定団』88歳・中島誠之助氏が休演 娘の森由美氏が説明
7日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、番組おなじみの鑑定士・古美術鑑定家の中島誠之助氏（88）が休演。娘の陶磁研究家の森由美氏が理由を伝えた
【Xより】奇跡の壺を鑑定…鑑定席に座る中島誠之助氏の娘・森由美氏（左から2番目）
番組の冒頭、MCの今田耕司が「今日は中島先生はね」と切り出し、引き継いだ福澤朗が「お休みなんですよね」と報告した。
番組に出演していた森氏が「2日前に誕生日だったんですけど、はしゃいだのか、家の中ですってん転びまして、ちょっと腰をひねりまして、元気なんですけど、大事を取って」と理由を伝えた。
「中島先生がはしゃぐって」と驚く福澤に森氏は「米寿でございましたので」と説明していた。
【Xより】奇跡の壺を鑑定…鑑定席に座る中島誠之助氏の娘・森由美氏（左から2番目）
番組の冒頭、MCの今田耕司が「今日は中島先生はね」と切り出し、引き継いだ福澤朗が「お休みなんですよね」と報告した。
番組に出演していた森氏が「2日前に誕生日だったんですけど、はしゃいだのか、家の中ですってん転びまして、ちょっと腰をひねりまして、元気なんですけど、大事を取って」と理由を伝えた。
「中島先生がはしゃぐって」と驚く福澤に森氏は「米寿でございましたので」と説明していた。