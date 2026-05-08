テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』で“超ド級値”の鑑定額が付いた医学研究書『本草綱目(金陵本)』がきょう8日から、京都市左京区の京都府立植物園で展示されている。17日まで。同園が発表した。【写真】京都府立植物園で展示されている鑑定額“1億円”の貴重文書今回展示されている『本草綱目』は400年前の中国（明）で作られた、約1900種という薬草などを網羅した医学研究書。特に「金陵本」と呼ばれる初版本は、世界でも