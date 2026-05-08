京都府立植物園が所蔵している中国・明代の古文書「本草綱目」の一部＝8日、京都府庁京都府の西脇隆俊知事は8日の記者会見で、府立植物園が所蔵する中国・明代の古文書「本草綱目」の特別展示会を同園で始めたと発表した。金陵本と呼ばれる初版本で、テレビ番組「開運！なんでも鑑定団」で1億円と鑑定されて話題になった。世界に15セットしか存在が確認されておらず、希少性が高いという。園によると、本草綱目は16世紀の中国