12·î9Æü(²Ð)¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË Ìë8»þ54Ê¬)¡£¡ÖÂè2²ó Ì¾¼Ö´ÕÄêÂç²ñ¡×¤ËÇÐÍ¥¡¦´ä¾ëÞæ°ì¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°¦¼Ö¤Ë¶Ã¤­¤Î´ÕÄê³Û¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û´ä¾ëÞæ°ì¡¢°¦¼Ö¤Î¡Ú¥«¥ï¥µ¥­Z1¡Û¤¬2,000Ëü±ß¤Ë¡ª¡Öº£¤¹¤°Çä¤ê¤Þ¤¹¡×°ÍÍê¿Í¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î´ä¾ëÞæ°ì¡£50Ç¯Á°¤Ë½é¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëºîÉÊ¡ÖÇúÈ¯¡ªË½ÁöÂ²¡×¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¥Ð¥¤¥¯¥Ö¡¼¥à¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Â¸ºß¤À¡£¤ªÊõ¤Ï¡Ö¥«¥ï¥µ¥­ Z1¡Ê900SUPER4¡Ë¡×¤Î1973Ç¯