3月24日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)。ジュエリー3点に衝撃値がついた。【動画】3500万円の衝撃値！骨壺から出た「おもちゃみたいな指輪」が博物館級のお宝に事の始まりは一昨年。着物好きの依頼人が叔母の家を訪ねた際、「気に入ったのがあったら好きに使っていいよ」と指輪をいくつか見せられた。それらは、15年前に他界した叔母の舅が遺したもの。生前、その舅は大の宝石好きで、10本の指すべ