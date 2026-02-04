2月3日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分) に驚愕のお宝が登場した。【動画】ユニクロのTシャツが50万円！「タダで手に入れた」衝撃鑑定にスタジオ騒然依頼人が持参したお宝は、「ユニクロ1号店オープン記念Tシャツ」。42年前、依頼人が高校1年生の時にタダで手に入れたものだという。1984年、広島市内に「ユニクロ」1号店がオープンすることになり、記念品が当たる抽選券が学校の前で配られていた。ど