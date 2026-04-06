米俳優のメリル・ストリープ（７６）とアン・ハサウェイ（４３）が６日、都内で映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開）の来日スペシャルイベントに参加した。

２人そろっての来日は初めて。ハリウッドスター２人が黒の車から降りると、会場のファンから大歓声が巻き起こった。ファンとサインなどで交流し、巨大なハイヒールが置かれた中央ステージへ移動。ストリープは「ハロー！トウキョウ！」とあいさつし、「桜の季節にここに来られてうれしい」とはにかんだ。

今作は２０年前の大ヒット映画「プラダを着た悪魔」の続編。ハサウェイは「２０歳年を取ったなと思いました」とアメリカンジョークで笑わせつつ、「皆さんの想像をはるかに超える展開が待っている」と新作に自信をのぞかせた。

粋なファンサービスもさく裂した。２人は何度も手を振り、投げキスなどで日本のファンへ愛を送った。ストリープがトークの中で作中の名せりふ「Ｔｈａｔ‘ｓ ａｌｌ（以上よ）」を披露する場面もあり、ファンは大熱狂だった。

会見には＆ＴＥＡＭのＫが登場し、２人に花束を渡して来日を歓迎した。