リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、1作目の公開当時は5歳だった佐藤が『プラダを着た悪魔2』をプッシュします。 参考：『プラダを着た悪魔』が時代を超えて愛される理由続編へ受け継がれる情熱とスピリッツ 2006年に封切られた『プラダを着た悪魔』は、ファッション業界という華やかな世界を舞台にしながら、働くこ