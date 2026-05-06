2026年のメットガラが5月4日（現地時間）、ニューヨークのメトロポリタン美術館で開幕し、今年もセレブたちによる圧巻のレッドカーペットが幕を開けました。 チケットは約10万ドル（約1,500万円）超え、ドレスは数千万円規模とも言われるこのイベントでは、“桁違い”のスタイルが次々と登場。彫刻のようなドレスやコンセプチュアルなルックなど、「Fashion is Art」のテーマのもと、ファッションを超え