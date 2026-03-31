5月1日に日米同時公開される映画『プラダを着た悪魔2』の主演メリル・ストリープとアン・ハサウェイが、4月6日・7日に来日することが決定した。 参考：ディズニーGMが明かす『ズートピア2』大ヒットの舞台裏“失敗できない”2026年の展望も 本作は、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌『ランウェイ』で働くこととなったアンドレア（アン・ハサウェイ）が、厳しく完璧主義なカリスマ編集長・ミラン