アン・ハサウェイが、かつて実際に体験し“気持ち悪い”と感じたオーディションについて語った。映画のタイトルは明かさなかったものの、そのオーディションでは相性を確かめるため、10人もの相手役候補の俳優とキスさせられたという。【この記事の他の写真を見る】女優アン・ハサウェイといえば、2001年に公開された映画『プリティ・プリンセス』で主演、2006年には日本でも大ヒットした映画『プラダを着た悪魔』で主演を務め、全