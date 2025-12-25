2026年に日本公開されるクリストファー・ノーラン監督の新作映画『オデュッセイア』の特報映像と第2弾ティザービジュアルが公開された。 参考：クリストファー・ノーラン新作『オデュッセイア』2026年公開決定配給はビターズ・エンド 本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる英雄叙事詩『オデュッセイア』を『オッペンハイマー』で数々の賞を受賞したノーランの監督と