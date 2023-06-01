窃盗の疑いで逮捕された元タレントの坂口杏里（３５）が釈放されていたことが明らかになった。

坂口は２９日配信のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＪＵＮＹＡちゃんねる」（登録者数約１１万）のインタビューに出演。留置所での勾留期間は「１０日」だったと明かした。１７日に東京・八王子市のコンビニでサンドイッチ１個を万引したとして窃盗の疑いで警視庁高尾署に現行犯逮捕され、２７日に釈放されたとみられる。

万引した動機については「心のどこかでスリルを味わうとか、大丈夫だろうっていう何かがあったんじゃないかなと」と釈明した。

２０１７、１９年の２度、交際男性との間でトラブルを起こして逮捕（後に不起訴処分）されており、今回の逮捕で通算３度目。今後、更生するには東京・新宿から離れる狠Α新宿瓩必要との声が出ている。

過去に本人とやり取りしていた知人の話。

「坂口さんは新宿好きで、新宿区に長年住んでいました。ただ、本人の思いとは裏腹に新宿絡みでのトラブルは絶えなかった。過去に警察ざたになった交際男性は、歌舞伎町のホストだったので。坂口さんと新宿は犧ぜるな危険甦兇あると言われていました」

今回の事件前には新宿２丁目の飲食店でママとして働いていたが、同店でトラブルがあったと事件後、報じられている。本人は２９日配信の「ＪＵＮＹＡ――」でこのトラブルは「事実です」と認めた。

同店での再勤務には「ないです」と否定。「新宿に立ち寄ろうと思っていない」とも語り、周囲の思いを知ってか知らずか、当人も新宿からの狢感鉢瓩鮃佑┐討い燭茲Δ澄今回のインタビュー場所は八王子市内にある公園で撮影された。

今後については「法的に悪いことは二度としない」と更生を誓い、そのために「人間関係をシャットアウト」するという。平穏な生活を取り戻せるか。