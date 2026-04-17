3月17日、東京・八王子のコンビニで300円のサンドイッチを万引きしてから約1カ月――。坂口杏里は、思わぬ形でSNSを賑わせている。まず確認されたのは、“街頭動画”だった。「4月14日までに更新された実業家でインフルエンサー・水沢よしあ氏のInstagramリールに登場しています。黒のトップスにフレアスカート、スニーカーという、体のラインを出さないコーディネートでした」（芸能記者）動画内で坂口は突然マイクを向けら