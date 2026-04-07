3月17日、コンビニでサンドイッチなどを万引きしたとして現行犯逮捕された元タレントの坂口杏里（35）。釈放後、杏里が身を寄せているのは男性ファンの自宅だという――。NEWSポストセブンによると、杏里の身元引受人となったのは、杏里が20代のタレント時代から応援してきたという男性ファン。両親が購入した一軒家で一人暮らしをしていたが、住所不定となっていた杏里を3月26日に迎え入れ、現在は杏里が2階、男性が1階で暮らす“