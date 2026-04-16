3月17日に元タレントの坂口杏里がコンビニエンスストアでサンドウィッチを万引きした疑いで逮捕されて1カ月が経とうとしている。すでに釈放されて不起訴処分になったが、“ぽっちゃり激変”したビジュアルが注目を集めている。発端となったのは、19社を経営する起業家でインフルエンサーの水沢よしあが4月12日にTikTokに投稿した動画。「水沢さんがインタビューする人の体重を聞き、体重×100円の金額分のプレゼントを購入する