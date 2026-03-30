水回りの緊急メンテナンスやリフォームを手がける「クラシアン」の公式インスタグラムアカウントが、台所の排水口に流すと危険な3つのものを紹介しています。

【画像】やっば… コチラが「台所に流しちゃダメ」な“意外なもの”です！ やっちゃってた…！！

台所に流すと危険！ 3つのものとは？

公式アカウントは「普段何気なくシンクに流しているものが、排水管のつまりや水回りトラブルの原因になっていることがあります」とコメントし、3つの食品と、対策を紹介しています。

【台所に流すと危険なもの】

（1）油

油が冷えると固まって、排水管をふさいでしまう。インスタントラーメンのスープも流さないようにする。ペーパーで拭いたり、凝固剤で固めて捨てたりすることが鉄則。

（2）粉物（小麦粉・片栗粉など）

水と混ざるとネバネバになり、排水管の中で固まってしまう。コーヒーかす・お茶がらもNG。必ずゴミ箱に捨てる。

（3）野菜の皮（タマネギ・ジャガイモ・ニンジンなど）

軽くても繊維が排水口に引っかかり、詰まりの原因になる。ネットやゴミ袋で処理する。

公式アカウントは、「『つい流しちゃった…』とならないよう、正しい処理を心がけましょう」と呼びかけています。

