ベージュのアウターを羽織り、黒いキャップにサングラス姿。東京都内の閑静な住宅街から最寄り駅へと向かうその足取りは、トボトボとしながらも確かなもので、約2年という自粛期間の長さと重みを感じさせるようだった──。

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2023年12月、『週刊文春』にダウンタウンの松本人志の性的トラブル疑惑が報じられ、松本と行動を共にしていたことから、芸能活動を自粛していたスピードワゴンの小沢一敬（52）。沈黙を破り、所属事務所がホームページで彼の活動再開を発表した。

また、小沢自身も《この度は、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした》と謝罪のコメントを寄せている。

さらに小沢は、今後の活動についてこう決意を綴っている。

《自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています。もう一度、漫才と真摯に向き合いたいです。今は特に仕事がきまっているわけではありませんが、少しずつ自分にできることから始めたいと思いますので、見守っていただけますと幸いです》

昼下がりに渋谷へ

そんな活動復帰を発表した小沢の近影を、NEWSポストセブンは捉えていた。3月中旬の昼下がり。東京都内の閑静な住宅街から姿を現した小沢は、電車に乗って渋谷方面へと向かっていった。

活動休止前の2023年11月のインスタグラムの投稿時よりも、どこかふっくらとしており、以前報じられたような無精髭もきれいに剃られ、以前とはまったく違う印象だ。約2年間に及んだ休止期間中、彼はどのように過ごしていたのか。芸能プロ関係者が明かす。

「2024年の11月には『Smart FLASH』が、あごに髭をたっぷりと蓄えた激変姿で焼肉店を訪れる様子を報じました。また、2025年7月には『女性自身』が、慶應義塾大学の通信教育課程に入学し、学び直しをしていることを報じています。

自粛期間中とはいえ、ずっと家に引きこもっていたわけではなく、積極的に外と接触し、仲の良い芸人仲間との飲み会に顔を出すこともあったようです」

学び直しを経て、再び表舞台に戻る決意を固めた小沢。この日、彼が向かった渋谷は、若手芸人たちがしのぎを削る老舗ライブハウスが多く点在する"お笑いの街"でもある。

まるで"別人"のようなビジュアルで再起を図る小沢が、サンパチマイクの前に立つ日は、そう遠くないのかもしれない──。