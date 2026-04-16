中居正広週刊女性PRIME

中居正広氏が心変わりか「芸能界に戻りたい」という思いを抱えている？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 小沢一敬の復帰を巡るテレビ局関係者の声を週刊女性PRIMEが伝えた
  • この件が影響したのか、中居正広氏が心変わりし始めている模様だという
  • このところ「芸能界に戻りたい」との思いを抱えているとようだ、と話した
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