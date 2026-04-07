約2年2か月ぶり3月19日にお笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬が活動再開を発表した。2024年1月からの活動自粛を経て、約2年2か月ぶりの復帰を果たした。「私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした」と謝罪していた。3月27日には相方の井戸田潤とともに東京・渋谷で行われたお笑いライブで漫才を披露して、コンビとしても再始動した。【ラリー遠田