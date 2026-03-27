3月19日に芸能活動を再開することを発表していたお笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬さん（52）が、復帰当日となる27日、取材陣の前で今後の活動についてコメントしました。【映像】取材陣の前でコメントする小沢一敬（実際の様子）Q：きょうから復帰ということで、今のお気持ちをお願いします小沢：また漫才からやっていくのでよろしくお願いします。失礼します。2023年12月、週刊文春がお笑いコンビ「ダウンタウン」の