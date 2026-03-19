スピードワゴン小沢一敬が3月19日、所属事務所ホリプロコムを通じて活動再開を発表した。2024年1月から芸能活動を自粛しており、約2年2か月ぶりの復帰となる。小沢の復帰によって、注目が集まるのがダウンタウン松本人志の「地上波復帰」説だ。 【画像】松本人志のものまね禁止で「収入がピーク時の100分の１」になった芸人 CMではすでに地上波復帰 小沢が所属する事務所は公式コメントで「この度、活動を再開させ