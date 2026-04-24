4月23日、人気お笑いコンビ「エレキコミック」のやついいちろう（51）が主催している、毎年恒例のイベント「YATSUI FESTIVAL! 2026」（以下、やついフェス）の出演アーティスト最終発表が行われた。これまで発表されたPUFFY、レキシといった人気アーティストに加え、最終発表では井ノ原快彦（49）や話題のモナキといった豪華な顔ぶれ67組が追加。そのなかに、しばらく表舞台から姿を消していた“あの芸人”の名前が――。それはお