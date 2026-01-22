2025Ç¯11·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Í­ÎÁÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÉüµ¢¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡ÈÂçÊª¥²¥¹¥È¡É¤â´üÂÔ¤Ç¤­¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÈ±¥Ò¥²¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡ÄÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®Âô¤Î¥Á¥ã¥é¤¤¶á±Æ¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç½Ð±é¤ËÁ°¸þ¤­¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð