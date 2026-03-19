Xiaomiの怪物タブレット、「4万円台は頑張りすぎ」だってば
Xiaomiの怪物タブレット、「4万円台は頑張りすぎ」だってば
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Xiaomi（シャオミ）といえば、コスパの良すぎるタブレットが豊作なことで知られています。
「POCO Pad M1」も、モンスター級の高性能すぎて「4万円台で良いの？」と、嬉しいツッコミを入れたくなるタブレット。
特に“「大画面エンタメ」と「バッテリー持ち」を最優先”したい方に、おすすめな1台です。
■この記事で紹介している商品
Xiaomi POCO Pad M1 タブレット 8GB 256GB 2.5K 120Hz 大型12.1インチディスプレ Dolby Atmos対応 12000mAh 大容量バッテリー リバース充電対応 Snapdragon 7s Gen 4チップ 2TBまで拡張 Wi-Fi Bluethooth 軽量 エンターテインメント会議 作業 適用 子供用にも 日本語版 ブラック
POCOシリーズ最新タブレットはハイスペックてんこ盛り
最初に、「POCO Pad M1」のハイスペックぶりが分かる一覧を載せておきます。
このなかでも「大画面エンタメ」と「バッテリー持ち」を裏付けるスペックについて、見ていきましょう。
「12.1インチの大画面・鮮明・滑らかディスプレイ」でエンタメ堪能
12.1インチの大画面・2.5Kの高解像度ディスプレイを搭載し、10億7,000万色の色彩表現とDolby Visionに対応しているため、鮮明な映像・画像が堪能できます。
さらに120Hzリフレッシュレートとあって、動画視聴はカクつきがなく、電子書記は滑らかなスクロールで快適に楽しめます。
もちろん音響もバッチリ。クアッドスピーカー（4基）とDolby Atmosにより、外部スピーカーなしでもパワフル＆没入感のあるサウンドが届きますよ。
POCOタブレット史上最大！ 大容量12000mAhバッテリー
POCOシリーズのタブレットでは史上最大値となる12000mAhの超大容量バッテリーを搭載していることも、大きな魅力。
動画ストリーミングの視聴なら約14時間、待機状態なら約83日間持続という圧倒的なスタミナを誇ります。
また27Wの有線リバース充電に対応しているので、スマートフォンやイヤホンをいつでもどこでも充電できる「巨大なモバイルバッテリー」の役割も果たしてくれますよ。
最後にもう一押！POCOシリーズのタブレットで初めて、キーボードケースとスマートペン（別売り）に対応した点もお見逃しなく。
いかがですか？ 「Xiaomi POCO Pad M1」なら、なんと4万円台でこのハイスペックなディスプレイとバッテリーを併せ持つタブレットが手に入りますよ！
●ブラック
Xiaomi POCO Pad M1 タブレット 8GB 256GB 2.5K 120Hz 大型12.1インチディスプレ Dolby Atmos対応 12000mAh 大容量バッテリー リバース充電対応 Snapdragon 7s Gen 4チップ 2TBまで拡張 Wi-Fi Bluethooth 軽量 エンターテインメント会議 作業 適用 子供用にも 日本語版 ブラック
●ブルー
Xiaomi POCO Pad M1 タブレット 8GB 256GB 2.5K 120Hz 大型12.1インチディスプレ Dolby Atmos対応 12000mAh 大容量バッテリー リバース充電対応 Snapdragon 7s Gen 4チップ 2TBまで拡張 Wi-Fi Bluethooth 軽量 エンターテインメント会議 作業 適用 子供用にも 日本語版 ブルー
●グレー
Xiaomi POCO Pad M1 8GB 256GB 12.1インチ クリスタル大画面 Snapdragon 7s Gen 4搭載 2.5K解像度 120Hz高リフレッシュレート 12000mAh大容量バッテリー 33W急速充電 27Wリバースチャージ クアッドスピーカー Wi-Fiモデル HyperOS 2 Xiaomi相互接続エコシステム グレー
こちらもおすすめ
POCO Pad M1キーボード 純正 人間工学 保護ケース PCライクな体験 複数ショートカットキー
POCOスマートペン 純正 超低遅延 10gの筆圧 4096段階感知 12時間の連続使用可能 書き込みボタン スクリーンショットボタン
POCO Pad M1 カバー 純正 精密なカットアウト 独立型ペンホルダー トライフォールド式マグネットスタンド スマートスリープ＆ウェイク機能
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。
Source:Amazon.co.jp,Xiaomi