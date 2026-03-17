『相席食堂』見逃し配信再生数、累計1億回突破 傑作回5本アーカイブ配信決定【概要あり】
ABCテレビは17日、お笑いコンビ・千鳥（大悟、ノブ）がMCを務めるABCテレビ『相席食堂』（毎週火曜 後11：17※関西ローカル）の見逃し配信再生数（TVer・ABEMA・GYAO!の合計）が、2018年の番組開始以来、累計1億回を突破したと発表した。
【写真】「ちょっと待てぃ!!」が虎仕様に…『相席食堂』×阪神タイガースのタオル
特番時の18年1月4日分を除き、レギュラー放送が開始された18年4月8日放送分からカウント。TVer・ABEMA・GYAO!での見逃し配信の累計再生数が25年12月時点で1億回を突破した。それを記念して、これまで放送された作品の中から厳選した“傑作回5本”を、TVerで期間限定でアーカイブ配信する。
同番組は有名芸能人らが全国を訪れ、地元の人といきなり“相席”するとどんなロケになるのか…（!?）。予測不能な行き当たりばったり相席旅を千鳥がスタジオで見守りながらツッコミを入れる「新感覚旅バラエティ番組」。
■『相席食堂』TVerアーカイブ配信概要
配信期間：3月17日午後6時〜4月17日午後11時59分
＜アーカイブ配信回＞
・2018年1月4日
旅人：菊池桃子＆千原せいじ ※特番時の初回放送
・2018年7月1日 千鳥の故郷が丸裸SP＜30分拡大＞
旅人：西川きよし・DJ KOO ノブの父親「ノルディック親父」登場
・2020年3月31日
旅人：尾形貴弘（パンサー）＆サンシャイン池崎 ※ハイテンション芸人2人に、ちょっと待てぃボタン押しまくり回
・2020年4月14日 特別企画「大悟VSノブ 世紀の野球対決SP」
・2020年5月12日 「長州・ザ・リメイク」
旅人：長州力 ※2018年放送の伝説回の未公開を含めた再編集版
【写真】「ちょっと待てぃ!!」が虎仕様に…『相席食堂』×阪神タイガースのタオル
特番時の18年1月4日分を除き、レギュラー放送が開始された18年4月8日放送分からカウント。TVer・ABEMA・GYAO!での見逃し配信の累計再生数が25年12月時点で1億回を突破した。それを記念して、これまで放送された作品の中から厳選した“傑作回5本”を、TVerで期間限定でアーカイブ配信する。
■『相席食堂』TVerアーカイブ配信概要
配信期間：3月17日午後6時〜4月17日午後11時59分
＜アーカイブ配信回＞
・2018年1月4日
旅人：菊池桃子＆千原せいじ ※特番時の初回放送
・2018年7月1日 千鳥の故郷が丸裸SP＜30分拡大＞
旅人：西川きよし・DJ KOO ノブの父親「ノルディック親父」登場
・2020年3月31日
旅人：尾形貴弘（パンサー）＆サンシャイン池崎 ※ハイテンション芸人2人に、ちょっと待てぃボタン押しまくり回
・2020年4月14日 特別企画「大悟VSノブ 世紀の野球対決SP」
・2020年5月12日 「長州・ザ・リメイク」
旅人：長州力 ※2018年放送の伝説回の未公開を含めた再編集版