メ～テレ（名古屋テレビ） 8日夜、名古屋市西区でタクシーの運転手が客の女にはさみのようなもので脅され、現金5000円を奪われました。警察は強盗事件として逃げた女の行方を追っています。 警察によりますと、8日午後11時55分ごろ、西区天塚町の路上でタクシー運転手の男性（34）が、客の女にはさみのようなものを突きつけられ、「10万円払え」と脅されました。 男性が現金約5000円を渡すと、女は中