最新のJNNの世論調査で高市内閣の支持率が先月調査から2.7ポイント上昇し、74.2％となった。総理就任後、半年が経過したが依然高い支持率が続いている。過去の政権と比較しても半年後も高い支持率を維持しているのはわずか3例しかなく非常に稀といえる。【画像を見る】JNN世論調査 解説（5月）半年後も高支持率をキープした内閣とその後高市内閣同様に、総理就任後半年を経過しても支持率をキープできた例としては、過去30年のJNN