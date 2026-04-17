4月13日、ABCテレビは7日に放送した『相席食堂』の番組内で“出演した女性声優に対する不適切な行為”があったとして謝罪。TVerでの配信では当該シーンがカットされたことを明かした。「7日の放送回は、5人組アイドルグループ・M!LKの塩崎太智さんが京都府宇治市でロケを行いました。終盤に訪れた老舗うなぎ店で串打ち体験をすることになり、偶然プライベートで同店にいた声優の黒沢ともよさん、豊田萌絵さんと体験することに。