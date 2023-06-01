お笑い芸人の永野（51）の初監督映画「MADMASK」が毎年ブラジルで開催される南米最大級の映画祭「第22回ポルト・アレグレ国際ファンタスティック映画祭（通称ファンタスポア）」でミッドナイト部門最優秀作品賞を受賞したことが7日、分かった。同映画祭で日本映画の同部門の受賞は史上初。本紙の取材に「芸人永野というノイズのない国に受けたのがうれしい。夢が広がった」と喜びを語った。受賞したのは最も過激で独創的な作