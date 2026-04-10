4月7日放送の『相席食堂』（ABCテレビ）に、5人組アイドルグループ「M!LK」の塩粼太智（25）が出演した。有名人が全国各地を旅し、その様子を収めたVTRをお笑いコンビ・千鳥がスタジオで見守りながらツッコミを入れていく同番組。塩粼は京都府宇治市を訪れたが、“あるシーン”が一部視聴者の間で波紋を呼んでいる。昨年3月にリリースされた楽曲『イイじゃん』が大バズりし、同年末に放送された『第76回NHK紅白歌合戦