千原兄弟の千原せいじが、きょう28日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）に出演する。【動画】「めっちゃいいロケ」→「なんも反省してない」驚き連続の千原せいじロケ今回は、およそ１年半ぶりに「相席食堂」に帰ってきた千原せいじの相席旅を届ける。どじょうすくい踊りで知られる安来節発祥の地、島根県安来市にやって来たのは、11回目の出演となる“ミスター相席食堂”こと千原せいじ。ことあるごと