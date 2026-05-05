千原せいじが4月28日放送の『相席食堂』（ABCテレビ）に出演したが、そのロケでの態度が波紋を呼んでいる。「1年半ぶり、番組過去最多11回めの登場となったせいじさん。今回は島根県安来市でロケを敢行したのですが、最初は人が変わったような“低姿勢キャラ”だったのです」（芸能記者）道の駅で見つけた「写ルンです」を手に取り、「今日の思い出、これで撮っていこうか」と提案。どじょうすくい踊りの名人宅を訪ねる際も帽