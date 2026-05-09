NHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¤Î¹¶Î¬POINT ¡ÚÇÈÍð¤Î¼çÌò¡Û£²·åÇÏÈÖ¤Î·ãÁöÎã¤¬Â¿¿ô¡ªÆÃÃí¤Ï⑩ÈÖÏÈ¤È⑪ÈÖÏÈ £³Ãå°ÊÆâ30Æ¬¤ÎÇÏÈÖ¤ò¸«¤ë¤È¡¢£±·åÇÏÈÖ¤¬11Æ¬¡¢£²·åÇÏÈÖ¤¬19Æ¬¤Ç¡¢³°¤á¤ÎÇÏÈÖ¤ÎÊý¤¬¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ £²·åÇÏÈÖ¤Î£³Ãå°ÊÆâ19Æ¬Ãæ11Æ¬¤Ï⑥¿Íµ¤°Ê²¼¤Î¿Íµ¤Çö¤Ç¡¢ÇÈÍð¤òºÆ»°±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Î£°¡¦£²¡¦£³¡¦£µ¡Ï¤Î⑩ÈÖÏÈ¤È¡Î£´¡¦£°¡¦£°¡¦£¶¡Ï¤Î⑪ÈÖÏÈ¡£ ⑩ÈÖÏÈ¤«¤é¤Ï22Ç¯¤ËºÇÄã