少女らへの性的虐待の罪で起訴され拘置所内で自殺したアメリカの富豪エプスタイン氏が書いたとされる遺書が公開されました。【映像】エプスタイン氏の遺書とされるメモニューヨークの連邦地裁判事が新たに公開したのはエプスタイン氏と同じ部屋に拘留されていた男性が、2019年7月、部屋の中のコミック本から見つけたとされるメモです。走り書きのような文字で「彼らはもう何か月にもわたり私を捜査したが、何も見つからなか