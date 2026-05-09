10年ぶり全面刷新の9代目ハイラックス、初のMHEV2025年11月10日にタイ・バンコクでワールドプレミアされたトヨタ「ハイラックス」9代目。欧州やアジア市場などへ順次展開を進め、2026年4月9日にイタリアでプレ販売が開始されました。1968年の初代発売から57年、累計2700万台以上を販売してきたハイラックスにとって、今回は約10年ぶりのフルモデルチェンジとなります。【画像】迫力ある！トヨタの新型「ハイラックス」です！