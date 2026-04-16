お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるABCテレビ系バラエティー「相席食堂」の7日放送回が、TVer放送で一部シーンがカットされた。これに各メディアは、同局が「出演者に対し不適切な行為があった」という旨のコメントを報じている。 同番組は芸能人が日本各地で街ブラロケを遂行し、そのありさまがスタジオで放映され、千鳥が面白おかしく評価するもの。7日の放送回では、5人組アイドルグループ・M!LKの塩崎太智（