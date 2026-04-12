4月7日放送のバラエティ番組『相席食堂』（テレビ朝日系）で、女性声優がロケ先の飲食店スタッフから腰を触られる場面が映し出され、物議を醸した。一方で、配信サイトでは “異変” が見られて──。お笑いコンビ「千鳥」がMCを務める同番組は、芸能人が日本各地で街ブラロケをおこない、その様子を収めたVTRにスタジオの大悟とノブがツッコミを入れるもの。7日の放送回は、5人組アイドルグループ「M!LK」の塩崎太智が京都府