2日前のアストロズ戦で緊急降板米大リーグのドジャースは8日（日本時間9日）、タイラー・グラスノー投手を「腰の痙攣」で負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。デーブ・ロバーツ監督の見立てから急転し、ファンからは悲鳴が上がった。6日（同7日）のアストロズ戦に先発したグラスノー。2回の投球練習中にトレーナーを呼び、そのまま緊急降板していた。理由は腰痛だった。ロバーツ監督は8日（同9日）のブレーブス戦前、グラ