ABCテレビは、4月7日放送の『相席食堂』において、出演した女性声優に対する不適切な行為があったとして、TVerでは該当シーンを削除し配信を行っている。また、スポーツ紙の取材で、局として普段から人権に対し十分な配慮に努めているが認識が甘かったと回答した。◆出演声優への不適切行為と現場の状況今回の騒動は、M!LK・塩〓太智が京都・宇治市のうなぎ店を訪れるロケで起こった。偶然うなぎ店に居合わせた声優の黒沢とも