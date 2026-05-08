北海道・中標津警察署は、中標津町で同居する、46歳の無職の男と43歳の会社員の男の兄弟2人を暴行の疑いで逮捕しました。兄は2026年5月7日午後8時45分ごろ、自宅の前で弟の顔を路上に押しつけるなどした疑いが持たれています。弟は同じころ兄を路上に投げつけた疑いです。およそ10分後に兄が「弟に投げられた」と警察に通報して事件が発覚し、翌日に2人とも逮捕されました。調べに対し兄は「弟から売られたけんか」弟は「兄に腹が