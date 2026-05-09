高市早苗首相（65）の夫で元農林水産副大臣の山本拓氏（73）が、月刊「文藝春秋」に対し、自らの体調問題や高市首相の“ワーキングケアラー”説の真相を初めて明かした。ジャーナリスト・河野嘉誠氏のロングインタビューに応じたもの。【画像】自由党結成時の山本拓氏と高市早苗氏山本拓氏©時事通信社山本氏の現在の体調は？拓氏をめぐっては、昨年2月に脳梗塞を発症して療養中とされてきた。今年1月には毎日新聞が、〈