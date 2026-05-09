東京都福生市の路上で29日朝、男子高校生らがハンマーで襲撃され、警察官が液体を噴射された事件。殺人未遂容疑で公開指名手配されていた高林輝行容疑者（44）は5月1日、千葉県内のアパートの一室で身柄を確保された。逮捕後、母親は何度も面会を重ねている。GW前に世間を騒がせた事件を起こした元手配犯は、留置所でどのような生活を送っているのか。 ≪画像多数≫ヘルメットをかぶり本格的に大工仕事をする高林容疑