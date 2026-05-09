長野県警大町署は9日、北アルプス爺ケ岳（2670メートル）周辺で、神奈川県平塚市の男性会社員（51）が行方不明になっていると発表した。家族が8日夜に「連絡が取れない」と110番した。長野県警は男性が遭難した恐れがあるとみて、捜索している。署によると、男性は6日に1人で爺ケ岳に入山し、7日に下山する計画だった。男性の家族は、8日午前10時ごろにやりとりしたのが最後だと話している。